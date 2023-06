Vuoi abbracciare il mondo Apple ma non vuoi spendere chissà quale cifra per un iPhone? Devi sapere che su Amazon puoi acquistare anche i ricondizionati, e oggi il dispositivo #1 più venduto è iPhone 12 da 128GB in condizioni eccellenti.

Eccellente è anche il prezzo, solo 485€, spedizione inclusa. Considera che si tratta di un dispositivo ancora oggi super performante, con un design moderno, un display Super Retina XDR super dettagliato e un comparto fotografico di assoluto spessore. E sì, è compatibile con iOS 17, presentato pochi giorni fa alla WWDC23 di Apple.

Dalla descrizione si apprende che lo smartphone è in condizioni eccellenti. Questo significa che non presenta segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri, c'è non ci sono ammaccature e che il display è in perfette condizioni. La batteria, poi, supera l'80% di capacità.

iPhone 12 ricondizionato eccellente: solo 485€, sta andando a ruba su Amazon

Per l'utente, il principale vantaggio di un iPhone ricondizionato è il prezzo, di gran lunga inferiore a quello di listino. Lo smartphone è stato riparato e ricondizionato da un team di professionisti, ed è stato dunque esaminato attentamente.

Acquistare un iPhone ricondizionato significa anche contribuire alla riduzione del consumo di risorse. Poiché i dispositivi vengono riutilizzati invece di essere gettati via, si riducono gli sprechi di risorse e si promuove la sostenibilità ambientale.

Dimensioni contenute e prestazioni da top di gamma. Volendo sintetizzare, questa sarebbe la perfetta descrizione di iPhone 12, giunto sul mercato nel 2020 e in grado di gestire al meglio ogni tipo di operazione con il suo display da 6,1 pollici Super Retina XDR con Ceramic Shield.

Chip A14 Bionic

Connettività 5G

Doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con Modalità Notte, Deep Fusion, Smart

HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con Modalità

Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision .

. Certificazione IP68 (resistenza all’acqua)

