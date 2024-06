Booking.com: allarme vacanze, truffe di viaggio potenziate dall'IA

Booking.com ha recentemente lanciato un allarme riguardo l'aumento delle truffe nel settore dei viaggi, alimentate dall'uso dell'intelligenza artificiale. I cybercriminali stanno sfruttando strumenti di intelligenza artificiale generativa per creare e-mail di phishing altamente convincenti e sofisticate, mirando ai siti web di prenotazione di viaggi per rubare dati sensibili come credenziali di accesso e informazioni bancarie.

Marnie Wilking, Chief Information Security Officer di Booking.com, ha riferito che negli ultimi 18 mesi si è registrato un aumento del 500-900% di attacchi di phishing. I siti web di viaggio sono particolarmente allettanti per i truffatori perché contengono informazioni preziose come dati delle carte di credito e dettagli personali.

I truffatori utilizzano l'intelligenza artificiale per generare e-mail che imitano perfettamente quelle di aziende legittime, come Booking.com o hotel reali. Queste e-mail possono contenere allegati dannosi o link che reindirizzano a siti web falsi, progettati per carpire le informazioni degli utenti. Inoltre, i criminali sfruttano la natura collaborativa del settore alberghiero, inviando e-mail che sembrano provenire da un hotel o da un host, incoraggiando gli utenti ad aprire allegati infetti o a fornire dati sensibili.

Ecco alcuni consigli da seguire per evitare truffe

Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) Fai attenzione a e-mail sospette Verifica l'indirizzo email Non condividere mai dati sensibili via email Prenota solo su siti web sicuri

Oltre a sensibilizzare gli utenti, Booking.com sta utilizzando l'intelligenza artificiale per contrastare le truffe sulla sua piattaforma. L'azienda utilizza modelli di intelligenza artificiale per identificare e bloccare proprietà false, riconoscendo e rimuovendo annunci di proprietà inesistenti creati per truffare gli utenti. Inoltre, Booking.com monitora le prenotazioni e le transazioni per individuare comportamenti anomali che potrebbero indicare una frode.

Con l'evolversi delle tecnologie, anche i metodi di truffa diventano sempre più sofisticati. È fondamentale essere vigili e seguire le buone pratiche di sicurezza online per proteggersi dalle truffe di viaggio. Ricorda di diffidare di e-mail sospette, non condividere mai dati sensibili online e prenotare solo su siti web sicuri. Continuando a fare attenzione e adottando misure di sicurezza adeguate, possiamo proteggere le nostre informazioni personali e godere di viaggi sicuri e senza preoccupazioni.