Bonus di 25 euro + prelievi gratis in tutto il mondo con HYPE Premium

Un bonus di 25 euro più prelievi gratis in tutto il mondo: è quanto mette sul piatto HYPE Premium, il conto online più completo dell'azienda fintech HYPE. Il bonus viene riconosciuto ai nuovi clienti che aprono il conto con un codice promozionale dedicato e spendono una cifra minima entro 30 giorni. I prelievi senza commissioni rientrano invece tra i servizi compresi nel canone mensile di 9,90 euro.

Il conto online HYPE Premium offre anche dell'altro, a partire dalla carta di debito World Elite Mastercard. Della lista fanno parte poi i pagamenti a costo zero ovunque nel mondo, un'assicurazione su shopping, spese mediche e viaggi, più un'assistenza prioritaria (anche tramite l'app di messaggistica istantanea WhatsApp).

L'apertura del profilo Premium è disponibile su questa pagina del sito ufficiale HYPE.

Come ottenere un bonus di 25 euro con HYPE Premium

Per ottenere un bonus di importo pari a 25 euro occorre aprire il conto HYPE Premium usando il codice promozionale CIAOHYPER. Dopo aver aperto il conto, bisogna spendere almeno 50 euro entro 30 giorni, sfruttando la carta di debito collegata al conto.

Il termine ultimo per sfruttare la promozione è il 30 giugno 2025.

Torniamo ora ai principali punti di forza del conto. Si inizia con i pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, senza costi e in qualsiasi valuta. Sono a costo zero anche i bonifici istantanei, con ciascun utente che ha a disposizione un numero illimitato di operazioni. Non sono previste commissioni nemmeno per il pagamento di bollette e bollettini. E a proposito di spesa, si ha l'opportunità di ricaricare la carta senza limiti.

HYPE Premium si può aprire direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale. Per beneficiare del bonus di 25 euro è sufficiente effettuare spese per un importo pari o superiore a 50 euro entro 30 giorni dall'apertura del conto.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.