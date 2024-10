Bonus da 25 euro per i nuovi utenti Hype: ti basta questo codice promo

Con un'ampia gamma di servizi, tra cui prelievi gratuiti in tutto il mondo, bonifici istantanei senza commissioni e assicurazioni incluse, HYPE Premium offre un’esperienza bancaria all-inclusive che si adatta perfettamente alle tue esigenze quotidiane. Ma c’è di più: attivando HYPE Premium oggi stesso, puoi ottenere un bonus di 25 euro semplicemente utilizzando il codice promo CIAOHYPER.

Cos'è HYPE Premium?

HYPE Premium è il conto all-inclusive che mette a disposizione un insieme di servizi pensati per chi desidera una gestione finanziaria senza limiti e senza sorprese. Al costo di 9,90 euro al mese, HYPE Premium include una carta di debito World Elite Mastercard, prelievi gratuiti in tutto il mondo, pagamenti senza commissioni in qualsiasi valuta e un’assicurazione completa su viaggi, spese mediche, shopping e molto altro.

Con HYPE Premium puoi viaggiare senza preoccupazioni: i costi nascosti appartengono al passato e la protezione su imprevisti come cancellazioni di voli o smarrimento bagagli è sempre garantita. In aggiunta, hai accesso gratuito a oltre 1.100 lounge aeroportuali in tutto il mondo, perfetto per trasformare le tue attese in momenti di relax.

Come ottenere il bonus di 25 euro?

Registrarsi a HYPE Premium non è mai stato così vantaggioso. Per ricevere il tuo bonus di 25 euro, segui questi semplici passaggi:

Registrati o effettua l'upgrade al conto HYPE Premium Durante la registrazione, inserisci il codice promo CIAOHYPER Effettua transazioni con la carta fisica o virtuale HYPE per un valore cumulativo di almeno 50 euro entro i primi 30 giorni dall'apertura del conto Entro 7 giorni lavorativi, riceverai un rimborso fino a 25 euro per le tue transazioni

Il bonus non è cumulabile e non è valido per chi ha già ricevuto un bonus di ingresso in passato, quindi assicurati di inserire correttamente il codice promozionale CIAOHYPER durante la registrazione. Hype Premium è il compagno perfetto per ogni tua avventura, che ti offre sicurezza, praticità e vantaggi esclusivi. Con il bonus di 25 euro a portata di mano, è il momento giusto per fare il salto. Attiva HYPE Premium ora, abbonati online.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi