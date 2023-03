Bonifici online illimitati e gratuiti? Ecco la soluzione più comoda

I conti online offrono la possibilità di effettuare transazioni bancarie senza doversi per forza rivolgere a una filiale del proprio istituto.

Tra le tipologie di azioni più comuni in questo contesto, vi sono senza dubbio i bonifici bancari. Questi permettono di inviare denaro verso un qualunque conto IBAN italiano, con pochi e semplici tocchi sul display.

Non tutti i conti online però offrono l'opportunità di effettuare bonifici online illimitati e gratuiti. Alcuni servizi hanno dei limiti al numero di tali operazione, mentre altri propongono costi più o meno onerosi per ogni singola operazione.

Per chi intende effettuare svariate transazioni attraverso questo canale, la migliore opzione percorribile è quella costituita da Banca Sella.

Bonifici online illimitati e senza spese aggiuntive? Con Banca Sella è possibile

Banca Sella offre un conto online in grado di abbinare tutti i vantaggi delle più moderne piattaforme digitali alle certezze dei classici istituti bancari.

Nello specifico, per quanto riguarda i bonifici online in Italia e Paesi SEE, tale soluzione non prevede alcun costo sulla singola operazione. A questo vantaggio, poi, si aggiunge la carta di debito gratuita se chiesta in fase di apertura conto.

Tra i tanti vantaggi legati a Banca Sella possiamo poi citare:

un salvadanaio digitale ;

; accesso alle statistiche riguardanti le spese ;

; un aggregatore di conti (anche di altre banche).

e tanti altri vantaggi che, a seconda del piano scelto, risultano sempre maggiori e sempre più interessanti.

Quanto costa un conto su Banca Sella?

Aprire un Conto Start, ideale per la spesa di tutti i giorni, costa 1,50 euro al mese.

Con l'attuale promozione però, è bene tenere conto che lo stesso servizio viene offerto gratis per i primi 3 mesi di utilizzo.

