BOMBA Amazon: tablet Jumper da 10,1" con Android 12 all'80%

Prima che sia tardi voglio subito dirti che questa è un'offerta di quelle che durano pochissimo. Anche perché sa tanto di errore di prezzo. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il tablet Jumper EZpad M10S a soli 161,99 euro, invece che 599,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Tra l'altro questa super offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Inutile dire quanto sia difficile che uno sconto così possa durare a lungo. Questo tablet ha delle ottime specifiche che lo rendono davvero un affare. È dotato di 6GB di RAM e 128GB di memoria, ha una super batteria e un ottimo display.

Tablet Jumper: a questo prezzo non c'è tempo da perdere

Il tablet Jumper EZpad M10S è dotato di uno schermo IPS HD da 10, 1 pollici. È molto fluido e ha dei colori vivaci. Merito anche dell'ottimo sistema operativo Android 12, riesce a regalarti un esperienza visiva molto intensa. Monta un potente processore Octa-core che garantisce alte prestazioni e un basso consumo. A supporto ci sono ben 6GB di RAM e 128GB di memoria espandibili fino a 256GB.

Possiede una fotocamera posteriore da 15 MP e una anteriore da 5 MP. Puoi inserire una scheda SIM per chiamare e navigare sul web con connessione LTE 4G. Oppure puoi sfruttare la connessione WiFi Dual band ad alta velocità. È poi dotato di una mega batteria da 6000 mAh in grado di durare per 6-7 ore senza problemi.

Insomma a questo prezzo non ci può essere qualcosa di meglio. Se non vuoi spendere un patrimonio ma avere comunque un ottimo dispositivo è la scelta migliore. Per cui vai su Amazon e acquista il tuo tablet Jumper EZpad M10S a soli 161,99 euro, invece che 599,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.