BOMBA Amazon da non perdere: Motorola moto g32 al 42%

Se vuoi uno smartphone di qualità spendendo il meno possibile non perdere questa occasione che ti sto segnalando. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola moto g32 a soli 105 euro, invece che 179,90 euro.

Ebbene sì, se fai veloce puoi avvalerti di questo sconto pazzesco del 42% e risparmi 75 euro sul totale. Questo prezzo si avvicina moltissimo al minimo storico per cui dovrai essere velocissimo prima che non sia più disponibile. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola moto g32: entry level senza rivali

Sicuramente se stai cercando uno smartphone economico, questo è un ottimo compromesso. Vediamo insieme cosa offre:

Design: ha un ottimo display LCD FHD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Pesa solo 184 grammi ed e spesso appena 8,49 mm.

Prestazioni: monta il chipset Snapdragon 680 con CPU Kryo Octa-core e scheda grafica Adreno 610 da 1115 MHz. In questa versione possiede 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile.

Non c'è assolutamente tempo da perdere perché a questa cifra lo vorranno tutti e quindi le unità disponibili spariranno in un baleno. Prima che ciò avvenga vai su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola moto g32 a soli 105 euro, invece che 179,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.