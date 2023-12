Bollitore elettrico Cecotec: perfetto per bevande calde per l'inverno, MEGA SCONTO

Utilizzare un bollitore facilita e velocizza il processo di bollitura dell'acqua, sia per la preparazione di tisane, té e bevande calde e sia per la cottura della pasta. Oggi, su Amazon, il bollitore elettrico Cecotec viene messo in sconto del 38% per un prezzo finale di 22,90€.

Amazon lancia lo sconto sul bollitore elettrico Cecotec

Il bollitore elettrico di Cecotec si distingue per la sua capacità generosa di 1,7 litri, offrendo una soluzione pratica e elegante per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Con una potenza di 2200 watt e una zona di ebollizione rapida, il bollitore offre prestazioni efficienti per ridurre i tempi di attesa. Il filtro anticalcare rimovibile e lavabile contribuisce a mantenere l'acqua priva di cattivi sapori, garantendo una qualità ottimale.

La base girevole a 360 gradi rende il bollitore adatto sia per destrorsi che mancini, e il design cordless con base separata ti consente di trasportarlo comodamente ovunque desideri. Il sistema efficiente incorpora una piastra riscaldante facile da pulire con resistenza nascosta e integrata nella base, garantendo una pulizia senza sforzo.

Dotato di un'intelligente impugnatura ergonomica cool touch, il bollitore offre un utilizzo comodo e sicuro. La finestra con indicatore del livello dell'acqua e la bocca di riempimento con coperchio incernierato facilitano l'utilizzo e la manutenzione quotidiana.

Il beccuccio a tenuta stagna consente di versare l'acqua senza fuoriuscite, mentre il sistema di protezione doppio, con spegnimento automatico contro il funzionamento a secco e il surriscaldamento, assicura una tranquillità aggiuntiva. La base antiscivolo e la sicurezza per bambini con scomparto per cavi completano le caratteristiche di questo bollitore versatile e affidabile.

Amazon, oggi, applica uno sconto del 38% sul bollitore elettrico di Cecotec per un costo finale di 22,90€.

