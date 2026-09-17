Bollette senza sorprese per un anno: con Octopus Fissa 12M blocchi il prezzo di luce e gas

Con l'arrivo dei mesi più freddi e l'accensione prolungata di luci e riscaldamento, in un contesto energetico come quello attuale è comprensibile aumenti la preoccupazione su quanto possano essere "pesanti" le bollette il prossimo inverno. Oggi hai la possibilità di pianificare con precisione le uscite per le bollette luce e gas con la promozione Octopus Fissa 12M di Octopus Energy che permette di bloccare il costo della materia prima al prezzo attuale per un anno.

Questa soluzione ti permette di proteggerti da qualsiasi possibile impennata dei listini all'ingrosso che può verificarsi nei prossimi mesi: e vista la situazione geopolitica attuale non è certo una cosa improbabile.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, la tariffa stabilisce un prezzo della materia prima luce pari a a 0,1859 €/kWh, affiancato da un costo di commercializzazione contenuto in appena 6 euro al mese. Sul versante del riscaldamento e dell'acqua calda, la componente per la materia prima viene fermata a 0,87€/SmC, con una quota fissa di commercializzazione di 7 euro al mese. Le restanti voci in fattura, come i costi per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema e di regolazione, oltre alle imposte statali, restano chiaramente quelle stabilite dalle autorità indipendentemente dal fornitore.

Al termine dei 12 mesi non rischierai di trovarti incastrato in condizioni poco vantaggiose per te, perché avrai la piena libertà di valutare la soluzione più adatta al tuo portafoglio e alle tue abitudini decidendo se rinnovare una formula fissa oppure passare al piano variabile per ottimizzare i costi senza stress. Naturalmente, avrai anche la libertà di recedere dal contratto e passare ad un altro operatore senza dover pagare penali.

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