Bollette salate in arrivo? Con Octopus Energy blocchi il prezzo di luce e gas

Il rischio di rincari energetici si fa sempre più concreto, con il prosieguo delle tensioni internazionali. Se le prossime bollette di luce e gas ti spaventano, è meglio optare per una soluzione fissa: è quello che fa Octopus Energy, con la sua tariffa attiva fino al 15 aprile che blocca di fatto il prezzo di luce e gas per un intero anno. Così sei al riparo da qualsiasi aumento.

Attivi online in due minuti, blocchi il prezzo per un anno

Grazie alla promozione Octopus Energy, non dovrai più temere variazioni improvvise in bolletta legate all'andamento dei prezzi energetici. Questo perché il fornitore blocca il prezzo della materia prima per un intero anno e tu non subirai alcun rincaro, nel frattempo.

Nel dettaglio, il prezzo della luce è pari a 0,132 euro per kWh con una quota di commercializzazione di 6 euro al mese. Per il gas, invece, il costo della materia prima è di 0,54 euro per Smc con una quota mensile di 7 euro. Valori che resteranno invariati per tutta la durata dell'offerta.

Una volta attivata la promozione, dunque, il prezzo della materia energia e dei costi di commercializzazione resta bloccato per un anno. Al termine dei 12 mesi, puoi scegliere una nuova offerta tra quelle disponibili: se ti va, puoi anche optare per un nuovo contratto a prezzo bloccato.

Come per tutte le forniture, alcune componenti in bolletta restano indipendenti da Octopus Energy. Tra questi ci sono trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, imposte e IVA. Nonostante ciò, bloccare il prezzo della materia prima ti permette di ridurre concretamente l'impatto delle variazioni di mercato, per una maggiore stabilità nelle bollette.

La luce fornita da Octopus Energy proviene, inoltre, soltanto da fonti rinnovabili: l'azienda è difatti impegnata nell'ambito della sostenibilità ambientale. Attivare l'offerta è facilissimo e non richiede che pochi minuti: scegli la tariffa online, inserisci i dati richiesti e ci penserà il fornitore al resto, anche del passaggio. Tu non resterai mai senza energia. Hai tempo fino al 15 aprile per approfittarne.

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