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Bollette più leggere per due anni interi: come ottenere fino a 125€ di sconto con Pulsee Luce e Gas

Risparmia fino a 125€ su luce e gas con il codice promozionale PUIN125 di Pulsee: energia 100% verde da fonti rinnovabili.
Bollette più leggere per due anni interi: come ottenere fino a 125€ di sconto con Pulsee Luce e Gas
Risparmia fino a 125€ su luce e gas con il codice promozionale PUIN125 di Pulsee: energia 100% verde da fonti rinnovabili.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 6 nov 2026
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Ottimizzare la gestione delle utenze in casa è ormai l'arma migliore per difendersi contro le impennate del mercato energetico: con Pulsee puoi avere a disposizione una promozione dedicata sulle nuove attivazioni delle utenze domestiche, che consente di ottenere un risparmio complessivo fino a 125 euro sulle forniture di luce e gas.

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Questo vantaggio economico è accessibile tramite il codice sconto esclusivo PUIN125 da inserire in fase di attivazione: questo coupon garantisce un bonus di 62,50 euro per ogni singolo punto di fornitura attivato, raggiungendo il massimale di 125 euro qualora si scelga di passare a Pulsee sia per la luce sia per il gas. La formula di accredito non avviene una tantum, ma è "spalmata" nel tempo con lo sconto che viene ripartito in quote mensili pari a 2,61 euro per 24 mesi direttamente su ciascuna bolletta emessa.

Tutte le forniture elettriche garantiscono un approccio a basso impatto ambientale impiegando energia 100% verde certificata da fonti rinnovabili. La flessibilità contrattuale permette inoltre di scegliere l'impostazione tariffaria più adatta alle tue abitudini di consumo: il catalogo include formule a prezzo fisso bloccato per 24 o persino 36 mesi affiancate da soluzioni a prezzo indicizzato all'ingrosso. La promozione è valida fino al 31 marzo 2027.

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