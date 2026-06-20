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Bollette luce e gas: Octopus taglia i prezzi con la nuova promo

Con Octopus è possibile tagliare i prezzi di luce e gas e bloccarli per 12 mesi, risparmiando sulle bollette, ecco la promo.
Bollette luce e gas: Octopus taglia i prezzi con la nuova promo
Con Octopus è possibile tagliare i prezzi di luce e gas e bloccarli per 12 mesi, risparmiando sulle bollette, ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 20 giu 2026
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Octopus Energy si conferma un punto di riferimento assoluto del settore energetico italiano. Le nuove promo luce e gas a prezzo fisso, infatti, rappresentano un'opportunità da cogliere al volo per tagliare le bollette e proteggersi dai rincari.

Il fornitore ha tagliato i prezzi dell'energia, confermando una quota fissa ridotta al minimo, rispetto alla versione precedente della promo. Per chi passa oggi a Octopus, infatti, c'è la possibilità di bloccare il prezzo a 0,1199 €/kWh per la luce e 0,45 €/Smc per il gas.

Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto. Per completare l'attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificato della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Attiva qui l'offerta di Octopus

octopus energy promo

Cosa prevede l'offerta di Octopus

Per chi sceglie oggi Octopus è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo della materia prima bloccato a 0,1199 €/kWh e costo di commercializzazione di 6 euro al mese 
  • Gas: costo della materia prima bloccato a 0,45 €/Smc e costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Le condizioni di fornitura descritte in precedenza sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall'attivazione, garantendo una protezione nel lungo periodo dai possibili rincari del mercato energetico.

Per attivare la promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario della fornitura e il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas) che si sono riportati in bolletta oltre alle coordinate IBAN del conto corrente.

L'offerta è valida solo per un breve periodo ed è attivabile tramite il box qui di sotto. Si tratta della soluzione giusta per bloccare i prezzi di luce e gas e risparmiare nel lungo periodo.

Attiva qui l'offerta di Octopus

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