Bollette luce e gas, Octopus Energy blocca i prezzi per 24 mesi: ecco le tariffe

Per mettere al riparo le tue bollette dalle oscillazioni sempre più frequenti del mercato energetico, e soprattutto tendenti quasi spesso verso l'alto, Octopus Energy propone solo per oggi 9 ottobre 2026 la tariffa Fissa 24M con il prezzo della materia prima bloccato per due anni. L'offerta permette di fissare il costo dell'energia elettrica a 0,1595 €/kWh e quello del gas a 0,68 €/Smc, mantenendo invariati per due anni anche i rispettivi costi di commercializzazione.

In tal proposito, per la luce la quota di commercializzazione è di 6 euro al mese, mentre per il gas è pari a 7 euro mensili. Parliamo di importi da considerare insieme al prezzo della materia prima quando confronti quella proposta con quelle di altri fornitori o la tua attuale. Il costo complessivo della bolletta, infatti, comprende anche altre voci, come trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema e imposte che sono indipendenti dal fornitore e valide per tutti: il prezzo indicato per kWh o Smc non rappresenta quindi il totale che pagherai per i consumi, ma una parte importante che fa tutta la differenza del mondo a fine mese.

Scegliendo questa tariffa, infatti, saprai esattamente quanto pagherai per la componente energia e per la commercializzazione per un tempo lunghissimo di due anni, senza che queste condizioni vengano modificate dalle oscillazioni del mercato. Naturalmente, il prezzo fisso non garantisce automaticamente la bolletta più bassa in assoluto: se le quotazioni dell'energia dovessero scendere, una tariffa indicizzata potrebbe risultare più conveniente, anche se al momento non sembra essere il caso.

Alla scadenza dei 24 mesi, Octopus Energy permette di valutare nuovamente le condizioni disponibili e scegliere tra una tariffa fissa o una variabile, in base alle proprie esigenze e al mercato del momento.

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