Bollette luce e gas: è il momento giusto per bloccare il prezzo

I prezzi all'ingrosso di luce e gas si sono stabilizzati. Dopo il calo registrato nella prima parte del 2023, infatti, il valore degli indici all'ingrosso (PUN per la luce e PSV per il gas) è rimasto sostanzialmente stabile nel corso del mese di giugno. Il mercato sembra, quindi, aver trovato un nuovo equilibrio anche se all'orizzonte c'è il rischio di un nuovo rincaro.

Per prevenire il possibile aumento dei prezzi all'ingrosso è oggi possibile puntare su offerte luce e gas a prezzo fisso che permetteranno di evitare nuove stangate sulle bollette nel corso del prossimo autunno e del successivo inverno. Scegliere le offerte giuste è semplice: con NeN, infatti, è possibile attivare tariffe a prezzo bloccato per 12 mesi.

NeN propone un costo dell'energia elettrica pari a 0,198 €/kWh ed un costo del gas naturale pari a 0,72 €/Smc con un costo fisso, indipendente dal consumo, di 8 euro al mese per fornitura. Per tutti i nuovi clienti, però, NeN garantisce uno sconto di 48 euro per fornitura, per un risparmio complessivo di 96 euro. La promozione è attivabile direttamente online, tramite il link qui di sotto.

Perché conviene attivare tariffe luce e gas a prezzo fisso oggi

Attivare tariffe a prezzo fisso, in questo momento, garantisce una difesa contro i possibili aumenti futuri per le bollette di luce e gas. Nel corso del prossimo autunno, infatti, i prezzi potrebbero tornare a crescere, dopo aver raggiunto un valore stabile nel corso delle ultime settimane. Quest'inversione di tendenza può essere evitata completamente puntando su tariffe a prezzo bloccato.

Con soluzioni tariffarie di questo tipo, infatti, l'aumento del prezzo all'ingrosso viene evitato completamente. Il costo dell'energia, infatti, è quello fissato al momento della sottoscrizione dell'offerta e non può cambiare. Si tratta, quindi, di uno scudo contro i rincari che potrebbero colpire, nel corso dei prossimi mesi, le bollette di luce e gas.

Una delle tariffe più complete del momento viene proposta da NeN che consente di bloccare il prezzo dell'energia a:

0,198 €/kWh per la luce

0,72 €/Smc per il gas

NeN utilizza il sistema della rata mensile fissa. Sulla base del consumo annuo del cliente, infatti, il fornitore definisce una rata mensile (calcolata considerando il costo citato dell'energia). Dopo il primo anno, la rata viene ricalcolata, in positivo o in negativo, in base ai consumi e al nuovo costo dell'energia. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto.

