Bollette luce e gas, con Octopus blocchi i prezzi per 2 anni: l'offerta scade oggi

Per mettere al riparo le tue bollette da eventuali aumenti della materia prima e guardare con sollievo alle prossime che arriveranno in inverno, hai tempo fino a oggi, 16 ottobre, per valutare l'offerta Octopus Energy Fissa 24M che blocca il prezzo della luce e del gas per due anni insieme ai rispettivi costi di commercializzazione.

Con Octopus Fissa 24M avrai dunque la stabilità dei prezzi per due anni: la componente energia della luce rimarrà a 0,1595 euro per ogni kWh consumato, mentre per il gas il costo sarà fissato a 0,69 euro per Smc. Ai prezzi indicati si aggiungono i costi di commercializzazione, anch'essi fissi e tra i più bassi sul mercato, nell'ordine di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. A variare saranno invece le componenti previste dal contratto, come trasporto, gestione del contatore, oneri e imposte, che non dipendono da Octopus.

Al termine dei 24 mesi, avrai la libertà di scegliere nuovamente una tariffa fissa a prezzi aggiornati oppure una flessibile basata sulle variazioni degli indici di mercato, che potrai dunque valutare quando ci sarà da decidere.

Ricordiamo che le condizioni qui descritte hanno una validità entro e non oltre il 16 ottobre.

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