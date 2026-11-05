Bollette invernali sotto controllo: le tariffe Octopus a prezzo bloccato scadono oggi

L'avvicinarsi dei mesi freddi e soprattutto il continuo aumento dei costi dell'energia porta con sé il dilemma di come gestire le bollette di casa: forse è il periodo storico migliore per affidarsi a un'offerta a prezzo fisso. Octopus Energy vuole rispondere a profili di consumo differenti e ti mette sul piatto tre alternative calibrate su orizzonti temporali distinti, con opzioni fisse in scadenza proprio nella giornata di oggi, 5 novembre 2026.

La soluzione più aggressiva e conveniente è senza dubbio quella rappresentata da Octopus Fissa 24M, che blocca il prezzo sia della materia prima che della quota fissa per due anni interi: la luce monoraria è fissata a 0,1848 €/kWh e il gas a 0,85 €/Smc, con costi di commercializzazione pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro per il gas. Questa formula particolarmente vantaggiosa rispetto i prezzi attuali sul mercato richiede un impegno contrattuale biennale e prevede di conseguenza un costo di recesso anticipato di 90 euro se decidi di cambiare fornitore o piano prima del termine, scaduto il quale si torna liberi di scegliere senza penali.

Se invece preferisci non avere alcun vincolo di permanenza ma desideri comunque scongiurare gli aumenti stagionali nell'immediato, la Octopus Fissa 12M offre 12 mesi a costo bloccato con la componente energia a 0,2167 €/kWh per la luce e 0,99 €/Smc per il gas, mantenendo identiche le quote fisse di commercializzazione (6 euro per l'elettricità e 7 euro per il metano), ma qui con la piena libertà di cambiare fornitore in qualsiasi momento. Se invece, al contrario, vuoi approfittare dei ribassi quando la domanda cala, la formula Octopus Flex adotta prezzi indicizzati all'ingrosso: il costo segue l'andamento del PUN monorario con un contributo di appena 0,0088 €/kWh per la luce e del PSV con uno spread di 0,06 €/Smc per il gas, sempre senza penali di uscita.

La tariffa Fissa 24M rappresenta al momento la scelta più indicata per bloccare i costi al lungo termine in uno scenario che, per il momento, non fa essere ottimisti sull'immediato futuro. Se invece un po' ottimista lo sei davvero e preferisci cogliere eventuali future discese del mercato, la formula Flex o la Fissa a 12 mesi offrono il giusto compromesso di flessibilità. Tutte le offerte, comunque, sono da attivare online sul portale Octopus prima che le condizioni promozionali vengano aggiornate entro oggi 5 novembre 2026.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.