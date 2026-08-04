Bollette impazzite? Octopus Fissa 12M congela i prezzi di luce e gas: ecco come attivarla

Il mercato energetico sempre più imprevedibile per via delle continue oscillazioni spinge a trovare soluzioni che permettano di dormire sonni tranquilli sulle bollette della luce e del gas mantenendo condizioni vantaggiose anche al termine del periodo promozionale. Nel caso di Octopus Energy, con Octopus Fissa 12M, puoi bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per 12 mesi e successivamente avere la possibilità di rinegoziare alle condizioni per te più vantaggiose.

Le condizioni qui prestabilite sono valide per le forniture attivate entro e non oltre il 6 agosto 2026:

Materia prima luce : costo dell'energia elettrica bloccato a 0,1485€/kWh

: costo dell'energia elettrica bloccato a Materia prima gas : 0,63€/Smc

: Costi di commercializzazione fissi: 6 euro al mese per l'energia elettrica e 7 euro al mese per il gas

Al termine del contratto, non ci saranno rinnovi automatici a prezzi esorbitanti nascosti in clausole minuscole. Sarai contattato per scegliere liberamente la tariffa più conveniente per te, optando per mantenere un profilo fisso a nuove condizioni oppure passare a uno indicizzato a seconda dell'andamento dei mercati senza mai subire interruzioni di servizio.

La scelta ideale per pianificare le spese domestiche future non solo adesso per la luce, ma soprattutto in futuro per affrontare il costo dei riscaldamenti con prezzi già bloccati e senza sorprese.

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