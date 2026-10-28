Bollette a prezzo bloccato per un anno, ecco la soluzione di Engie contro i rincari

Con Engie è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi, ottenendo una protezione dai rincari nel lungo periodo che permetterà di evitare improvvisi rincari in bolletta durante l'autunno e, soprattutto, durante il prossimo inverno, quando il rischio di aumenti del gas è concreto.

L'offerta da attivare è Energia Punto Fisso 12 Mesi che blocca il prezzo a 0,215 €/kWh per luce e a 0,95 €/Smc per il gas. Da segnalare anche una quota fissa di 48 euro all'anno per la luce e 90 euro all'anno per il gas. L'attivazione è gratuita e non prevede vincoli di alcun tipo. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Engie.

Cosa prevede l'offerta luce e gas di Engie

Energia Punto Fisso 12 Mesi di Engie, per tutti i nuovi clienti, presenta le seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica : costo della materia prima pari a 0,215 €/kWh e quota fissa di 48 euro all'anno

: costo della materia prima pari a e quota fissa di Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,95 €/Smc e quota fissa di 90 euro all'anno

Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi dal momento dell'attivazione della tariffa.

L'offerta è disponibile per un breve periodo di tempo. Per la sottoscrizione è sufficiente avere a propria disposizione:

i dati dell'intestatario del contratto di fornitura

del contratto di fornitura il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Per sfruttare l'offerta basta seguire il link qui di sotto e poi completare una breve procedura online. I nuovi clienti Engie possono scegliere solo la fornitura di energia elettrica oppure solo la fornitura di gas o anche entrambe le forniture. Si tratta di una soluzione ottima per proteggersi dai rincari e bloccare il prezzo nel lungo periodo.

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