Bluesky vuole introdurre un sistema di verifica con badge blu

La piattaforma Bluesky, emergente alternativa decentralizzata ai social media tradizionali, ha recentemente introdotto un sistema di verifica con badge blu che sfida il modello centralizzato di X. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo e dibattito dalla community, poiché rappresenta un passo significativo verso la trasparenza e la fiducia collettiva, elementi centrali nella filosofia del social media decentralizzato.

Il nuovo sistema si basa su una rete di Trusted Verifiers, entità fidate come organizzazioni giornalistiche e gruppi consolidati, che collaborano con la piattaforma per garantire l'autenticità degli account.

Gli utenti verificati riceveranno un badge blu con una spunta bianca, mentre i verificatori saranno contrassegnati da un distintivo unico: un cerchio blu con bordo ondulato e spunta bianca centrale. Un aspetto distintivo di questa funzionalità è la trasparenza: cliccando sul badge, gli utenti possono visualizzare chi ha verificato l'account.

Una novità che fa discutere

Contrariamente al controverso modello a pagamento di Elon Musk su X, Bluesky ha confermato che il servizio sarà gratuito. Inoltre, per rispettare la diversità delle preferenze degli utenti, sarà possibile nascondere i badge dalla visualizzazione personale. Questo approccio si allinea con la missione di Bluesky di essere un’alternativa a Twitter, evitando modelli di monetizzazione che compromettano la fiducia degli utenti.

Nonostante l’innovazione, il sistema ha suscitato un dibattito acceso. Alcuni utenti ritengono che l'introduzione di badge visivi contraddica i principi di decentralizzazione, preferendo il precedente metodo di verifica tramite nomi di dominio. Altri, invece, accolgono positivamente questa soluzione, vedendola come un mezzo efficace per identificare rapidamente gli account autentici in un ecosistema in crescita.

La crescita di Bluesky è stata notevole, superando i 20 milioni di utenti e avvicinandosi ai numeri di piattaforme come Instagram Threads. Questo aumento è stato alimentato anche dalla migrazione di utenti insoddisfatti delle politiche di X, come l'uso dei dati per addestrare modelli di intelligenza artificiale e le modifiche alle funzionalità di blocco. In questo contesto, Bluesky rappresenta una risposta concreta alle esigenze di una community sempre più consapevole e attenta alla trasparenza.