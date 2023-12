Bluesky lancia lettore video e la funzionalità “nascondi post”

Il social network decentralizzato Bluesky sta lanciando un nuovo lettore video/musicale in-app per i link, insieme a una nuova funzionalità chiamata “nascondi post”. Queste novità avvicinano ancora di più l'esperienza utente di Bluesky a X. Di base, questo social network è molto simile alla piattaforma di Elon Musk. Basta infatti ricordare, che il suo fondatore è Jack Dorsey, fondatore ed ex CEO di Twitter. L'annuncio di tali funzionalità arriva solo pochi giorni dopo che Bluesky ha iniziato a consentire agli utenti di visualizzare i post sulla sua piattaforma senza effettuare l'accesso. Attualmente si ha ancora bisogno di un invito per creare un account e pubblicare post. Tuttavia, gli utenti possono leggere i post tramite un link dedicato. Con questa mossa, gli editori possono collegare o incorporare post di Bluesky nei blog. Inoltre, gli utenti possono ora condividere i post di Bluesky in chat individuali o di gruppo.

Bluesky v. 1.61: nuove funzionalità e correzione di bug

Il nuovo lettore video e musicale, disponibile a partire dalla versione 1.61 dell’app Bluesky, integra YouTube, SoundCloud, Spotify e Twitch. A differenza di X, dove la riproduzione automatica dei video è l'impostazione predefinita, il lettore in-app di Bluesky non riprodurrà automaticamente i contenuti. Se gli utenti desiderano guardare o ascoltare il contenuto, dovranno attivarlo con un in modo manuale. Per quanto riguarda la nuova funzione “nascondi post”, per non vedere più un contenuto basterà cliccare sul pulsante dedicato. Il post verrà rimosso dal feed e “messo dietro una maschera se lo si visita direttamente”. Oltre a queste nuove funzionalità, Bluesky ha corretto un bug che causava la visualizzazione vuota degli elenchi degli account disattivati ​​e bloccati. Il social network ha inoltre risolto un problema che causava una schermata iniziale vuota, insieme a un bug di arresto anomalo che a volte si verificava durante l'interazione con i thread.

Bluesky, che ha lanciato le sue app per Android e iOS a febbraio, ha raggiunto 2 milioni di utenti il ​​mese scorso. Sebbene Bluesky sia attualmente l'unica istanza del protocollo AT, punta alla federazione all’inizio del prossimo anno. La federazione consentirebbe a chiunque di eseguire il proprio servizio e di connettersi a qualsiasi altro servizio che esegua lo stesso protocollo. Ciò significa che alla fine funzionerà come un social network più aperto come Mastodon in cui gli utenti possono scegliere a quali server unirsi e spostare anche i propri account a piacimento.