Bluesky introduce degli aggiornamenti per personalizzare le notifiche

Bluesky, il social network decentralizzato fondato da Jack Dorsey, introduce tre importanti aggiornamenti nella gestione delle notifiche per migliorare l'esperienza utente. Questi cambiamenti puntano a offrire un maggiore controllo sulla gestione delle notifiche, riducendo il sovraccarico informativo e rendendo la piattaforma più personalizzabile per gli utenti.

Notifiche specifiche

La prima novità riguarda la possibilità di seguire da vicino specifici account. Gli utenti possono ora ricevere notifiche ogni volta che un account selezionato pubblica nuovi contenuti. Questa funzione, accessibile tramite l'icona a forma di campanella presente sui profili, consente di restare aggiornati sulle attività dei creator preferiti senza dover controllare costantemente la piattaforma. Si tratta di un passo avanti significativo per chi desidera una connessione più diretta con i propri interessi principali.

Nuovo sistema di filtraggio

Un altro aspetto chiave degli aggiornamenti è il nuovo sistema di filtraggio, che consente di configurare in modo dettagliato ogni categoria di notifica. Navigando nella sezione "Impostazioni" e poi "Notifiche", gli utenti possono personalizzare avvisi relativi a nuovi follower, apprezzamenti, risposte, menzioni e repost. È possibile scegliere se ricevere notifiche da tutti gli utenti o solo da quelli seguiti, oppure disattivare completamente specifiche categorie. Questo livello di personalizzazione rappresenta un importante miglioramento per chi cerca un'esperienza più mirata e meno dispersiva.

Particolarmente interessante è l'introduzione delle notifiche per interazioni secondarie, come quando qualcuno mette "mi piace" a un repost. Questa funzione è pensata per coloro che si concentrano sulla condivisione di contenuti altrui, offrendo un'opportunità unica per aumentare l'engagement e monitorare l'impatto delle proprie attività sulla piattaforma.

Eliminate le notifiche prioritarie

La vecchia funzione "notifiche prioritarie" è stata eliminata e sostituita da un sistema più flessibile. Ora, gli utenti possono configurare manualmente le proprie preferenze per limitare le notifiche relative a risposte, menzioni e citazioni solo alle "persone che segui". Questo cambiamento non solo migliora il controllo, ma rende l'esperienza più in linea con le esigenze individuali degli utenti.

Più controllo per i singoli account

Un ulteriore elemento di personalizzazione riguarda il controllo che gli account hanno su chi può ricevere notifiche delle loro attività. Gli utenti possono disabilitare completamente questa funzione o limitarla ai propri follower, garantendo così un livello aggiuntivo di privacy. Questa opzione è particolarmente utile per chi desidera mantenere un maggiore controllo sulla propria visibilità e sulle interazioni con la community.