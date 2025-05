Bluesky amplia la verifica degli account: nuovi badge e criteri di autenticità

Bluesky ha introdotto un ampliamento significativo del suo sistema di verifica degli account. Con oltre 20 milioni di utenti attivi, l'obiettivo è quello di rafforzare la fiducia e migliorare l'autenticità delle interazioni online. Tra le novità principali spiccano i nuovi badge distintivi, che includono un marcatore arrotondato e una stella a forma di checkmark, pensati per rendere immediatamente riconoscibili i profili verificati e le organizzazioni affidabili.

Due livelli distinti di verifica

Il sistema di verifica aggiornato prevede due livelli distinti. Il primo livello introduce un badge arrotondato, che richiama il logo della piattaforma, assegnato ai profili personali verificati. Il secondo livello, invece, utilizza una stella a forma di checkmark per identificare i cosiddetti trusted provider. Queste sono organizzazioni autorizzate a verificare autonomamente i propri membri, semplificando così il processo per i grandi enti e riducendo il carico amministrativo per la piattaforma stessa.

Un esempio pratico dell’applicazione di questo sistema è rappresentato da testate giornalistiche di rilievo come il "The New York Times", che ora possono richiedere lo status di trusted provider. Questo consente loro di verificare i profili dei propri giornalisti, aumentando la credibilità e la trasparenza delle informazioni condivise. Tuttavia, questa soluzione solleva alcuni interrogativi sull’uniformità dei criteri applicati e sulla possibilità di favoritismi verso le organizzazioni più influenti.

I requisiti per ottenere la verifica degli account

Per ottenere la verifica dell'account, Bluesky richiede che i profili soddisfino tre requisiti fondamentali: essere attivi e sicuri, dimostrare autenticità e possedere notabilità. Quest’ultimo criterio è particolarmente complesso, in quanto richiede un riconoscimento chiaro nel proprio settore o area geografica. Tale riconoscimento può essere attestato da premi professionali, copertura mediatica o presenza su piattaforme autorevoli. Nonostante la chiarezza dei requisiti, Bluesky ha stabilito che non fornirà motivazioni dettagliate per le richieste respinte, lasciando spazio a potenziali dibattiti sulla trasparenza del processo.

In futuro, la piattaforma potrebbe implementare ulteriori verifiche d’identità per garantire un livello ancora più elevato di sicurezza e autenticità. Questa decisione rientra in una strategia più ampia di Bluesky, che include funzionalità innovative come feed personalizzabili e algoritmi modificabili. Tali caratteristiche hanno contribuito in modo significativo alla rapida crescita del social network, posizionandolo come un’alternativa credibile e innovativa a X.