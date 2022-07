BlueMail: arrivata una nuova UI ed introdotto il supporto a Wayland

Il team di developer BlueMail, noto client email multipiattaforma, ha annunciato alla sua community di utenti la disponibilità di una nuova major release del progetto che introduce diverse novità interessanti che vanno a migliorare la già buona user experience di tale software. BlueMail è disponibile per le distribuzioni Linux sin dal 2019, si tratta di un programma che può gestire svariati account email forniti dai principali provider web, come ad esempio: Google, Yahoo o FastMail, inoltre sono ovviamente supportati anche i canonici protocolli: IMAP, SMTP, Exchange ActiveSync, EWS e POP3. L'applicazione risulta essere dunque molto completa e consente di amministrare la propria posta elettronica in modo semplice ed intuitivo. Il nuovo update porta con se un refresh della GUI (Graphical User Interface) ed il supporto a Wayland, ovvero il display server di riferimento delle distribuzioni Linux.

Al contrario di molti client mail desktop BlueMail si connette direttamente al mail server e non esegue una copia delle mail nei server della casa madre. Tale elemento lo rende l'ideale per coloro che sono molto attenti alla propria privacy online ed alla gestione dei dati sensibili. Oltre che per Linux l'applicativo di BlueMail è disponibile per Windows, macOS, Android e iOS.

Il recente fresh grafico dona all'applicazione un aspetto moderno e molto gradevole. Inoltre BlueMail è dotata di una comoda dark mode che si attiva in base alle impostazioni grafiche abilitate nel sistema. Dunque se l'utente ha attivato la modalità scura come tema di default nell'ambiente grafico BlueMail si comporterà di riflesso e abiliterà automaticamente il tema nero cosi da non affaticare la vista dell'utente.

BlueMail integra anche un comodo calendario con gli eventi sincronizzati dai vari account inseriti dall'utente oltre ovviamente ad una rubrica e ad una funzione di later board con cui organizzare le mail come se fossero dei task da completare.