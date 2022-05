Bluedio S6: auricolari con bluetooth 5.1 e ganci per le orecchie ad un prezzo FOLLE su Amazon

In offerta su Amazon sono arrivate le Bluedio S6, auricolari bluetooth 5.1 con ganci all'orecchio e custodia di ricarica che garantisce 42 ore di riproduzione. Le puoi trovare in offerta ad un prezzo molto vantaggioso: solo 16,99€ invece di 21,99€.



La custodia di ricarica è dotata di un display a LED, mentre lo standard Bluetooth 5.1 migliora le prestazioni per assicurarti di goderti la tua musica anche in ambienti rumorosi.

Le cuffie sportive Bluetooth S6 con custodia di ricarica funzionano per 9 ore con una singola carica e utilizzano una ricarica rapida di tipo C. Questi auricolari sono ottimi per il campeggio, la corsa o l'esercizio, anche nei giorni di pioggia grazie ai ganci per le orecchie.

Facile anche l'accoppiamento, che è automatico: basta rimuovere gli auricolari dalla custodia di ricarica e si accenderanno e si accoppieranno automaticamente. Quindi attiva il Bluetooth del cellulare e cerca il nome "S6" per connetterti. Dopo che la prima connessione è riuscita, gli auricolari sportivi si collegheranno automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato al riavvio.

Puoi trovarli ora in offerta su Amazon con oltre il 20% di sconto, approfitta anche della spedizione Prime se sei cliente. Ricordiamo infine che questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

