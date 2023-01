Blue Yeti: un'offerta di Amazon vi farà risparmiare molto sul microfono

Chiunque si sia approcciato da poco o da molto tempo al mondo dei microfoni, di sicuro saprà quanto il Blue Yeti sia una garanzia dal punto di vista della qualità: stiamo parlando del microfono a condensatore USB adatto a tutti i tipi di utilizzo, dalla registrazione, allo streaming, fino ad arrivare ai podcast.

Se volete fare un upgrade alla vostra postazione, che sia un PC fisso, un Mac, o anche un laptop, oggi è il giorno giusto: Blue Yeti è attualmente in offerta su Amazon a 119,46€, con un 15% di sconto sul prezzo totale e un risparmio di circa 20,00€.

Blue Yeti: la voce del vostro mondo

La fama del Blue Yeti è dovuta non solo alla sua qualità, ma anche alla sua versatilità, che lo vede orientabile in base alla sorgente sonora grazie al supporto da scrivania regolabile integrato, e collegabile anche ad un'asta o a un braccio microfonico.

Il Blue Yeti dispone di quattro modelli polari, controlli audio integrati (per volume, disattivazione audio, gain del microfono e così via), Array a tre capsule per un suono nitido e potente, che lo rendono adatto a streaming, podcast, riunioni, registrazioni, e praticamente qualsiasi altra cosa vada fatta con la voce. Vede inoltre al suo interno il Software Blue VO!CE, che comprende anche effetti migliorati, modulazione avanzata e campioni audio HD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.