Blue Recorder: un semplice desktop recording tool per Linux

Il panorama delle distribuzioni Linux è ricchissimo di software ed applicativi di tutti i tipi. Gli utenti dei sistemi operativi animati dal kernel del Pinguino hanno infatti l'imbarazzo della scelta quando si tratta delle selezione del software e solo in rari casi è necessario ancora oggi affidarsi a soluzioni come Wine o a macchine virtuali per poter accedere a determinate funzionalità. Oggi vogliamo parlavi di un piccolo programma che potrebbe rilevarsi davvero comodo per una grande moltitudine di utilizzi. Blue Recorder è infatti un pratico desktop recording tool open source capace appunto di catturare e riprendere lo schermo, andando quindi a generare un video delle azioni eseguite dall'utente durante la registrazione.

Blue Recorder può quindi eseguire delle registrazioni di una porzione del display o dell'intero desktop environment oppure ancora di una determinata finestra di uno specifico applicativo. Blue Recorder dispone poi di una pratica interfaccia utente, davvero user-friendly e semplice da comprendere ed utilizzare, che da concedere agilmente l'accesso a tutta una serie di comandi ed opzioni molto pratiche, che risultano accessibili a tutte le tipologie di utenza, dunque sia per i novizi che gli i power user.

Ovviamente Blue Recorder può gestire senza problemi le periferiche di acquisizione audio. Dunque se avete connesso un microfono al vostro computer questo verrà utilizzato come fonte sonora all'interno del video generato dall'applicativo. Dunque se per esempio state utilizzando tale programma per realizzare delle video lezioni o dei tutorial si potrà recitare uno script audio senza problemi mentre si eseguono diverse azioni a schermo ed ottenere un video correlato appunto della parte audio dedicata senza dunque essere costretti ad aggiungerei il tutto in post-produzione tramite un programma di mixing e montaggio audio/video.

Blue Recorder è reperibile sfruttando il pratico pacchetti Flatpak disponibile all'interno dello store Flathub. Ad esempio su Ubuntu basta dare tali comandi in bash per installarlo:

sudo apt install flatpak

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

flatpak install flathub com.github.maoschanz.blue-recorder