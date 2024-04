Blockchain Week Rome: ottieni uno sconto esclusivo sui biglietti della quinta edizione

Tra meno di due mesi, dal 28 al 31 maggio a Roma, si svolgerà la Blockchain Week Rome 2024, il più importante evento nel nostro Paese dedicato al mondo delle criptovalute. Saranno quattro giorni impreziositi dagli interventi dei più grandi esperti internazionali di crypto, blockchain, Bitcoin e NFT, durante i quali si affronteranno tematiche importanti come l'halving di Bitcoin e gli ETF sulla criptovaluta che vanta la più alta capitalizzazione di mercato.

Per tutti coloro che vogliono partecipare alla quinta edizione, segnaliamo che le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale blockchainweekrome.com. Sul portale è possibile acquistare i biglietti in promozione fino al 15 aprile, in più in qualità di lettore di Html.it hai diritto a un extra sconto a carrello del 10%: per usufruirne, collegati alla pagina di Blockchain Week Rome, seleziona il biglietto che desideri e una volta aggiunto al carrello inserisci il coupon HTML10.

La tipologia dei biglietti per partecipare alla Blockchain Week Rome (quinta edizione)

Ecco una breve panoramica dei biglietti disponibili per l'edizione di quest'anno della Blockchain Week a Roma:

Summit : 2 giorni di summit con più di 30 speaker, party serali, meetup, networking, incontro delle aziende dal vivo in offerta a 149 euro invece di 299 euro (+ extra sconto del 10% a carrello)

: 2 giorni di summit con più di 30 speaker, party serali, meetup, networking, incontro delle aziende dal vivo in offerta a 149 euro invece di 299 euro (+ extra sconto del 10% a carrello) Corso : 2 giorni di corso intensivo, 14 ore di corso con 6 moduli formativi, attestato di formazione, curriculum nel database inviato agli sponsor in offerta a 199 euro invece di 349 euro (+ extra sconto del 10% a carrello)

: 2 giorni di corso intensivo, 14 ore di corso con 6 moduli formativi, attestato di formazione, curriculum nel database inviato agli sponsor in offerta a 199 euro invece di 349 euro (+ extra sconto del 10% a carrello) Digital Pack : video registrazioni corso e summit, attestato di formazione e curriculum nel database inviato agli sponsor in offerta a 249 euro invece di 399 euro (+ extra sconto del 10% a carrello)

: video registrazioni corso e summit, attestato di formazione e curriculum nel database inviato agli sponsor in offerta a 249 euro invece di 399 euro (+ extra sconto del 10% a carrello) Full Event Pack: la Blockchain Week Rome completa in offerta a 349 euro invece di 499 euro (+ extra sconto del 10% a carrello)

Approfitta del codice sconto esclusivo HTML10 per risparmiare un ulteriore 10% sull'acquisto del biglietto per partecipare al più grande evento in Italia dedicato al mondo delle criptovalute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.