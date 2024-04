Blockchain Week Rome 2024: ottieni un extra sconto del 10% con questo codice esclusivo

Dal 28 al 31 maggio si svolgerà a Roma la Blockchain Week Rome 2024, l'evento più importante in Italia dedicato al mondo delle criptovalute giunto alla sua quinta edizione. Come accaduto già in passato, vi prenderanno parte i più importanti speaker internazionali, che offriranno il loro punto di vista sul presente e il futuro dell'universo crypto.

Sul sito ufficiale è possibile acquistare i biglietti scontati in anticipo, con prezzi a partire da 149 euro. In più, solo per i lettori di Html.it, vi è la possibilità di ottenere un extra sconto a carrello del 10% grazie al codice esclusivo HTML10. Per far sì che funzioni assicurati di collegarti a questa pagina.

Prezzi biglietti per partecipare alla Blockchain Week Rome 2024

Ecco i prezzi dei biglietti per la quinta edizione della Blockchain Week Rome:

Summit : 149 euro invece di 299 euro (+10% extra sconto a carrello)

: 149 euro invece di 299 euro (+10% extra sconto a carrello) Corso : 199 euro invece di 349 euro (+10% extra sconto a carrello)

: 199 euro invece di 349 euro (+10% extra sconto a carrello) Digital Pack : 249 euro invece di 399 euro (+10% extra sconto a carrello)

: 249 euro invece di 399 euro (+10% extra sconto a carrello) Full Event Pack: 349 euro invece di 499 euro (+10% extra sconto a carrello)

I prezzi qui sopra resteranno in promozione fino al 15 aprile.

Il pacchetto Summit include 2 giorni di summit internazionale con più di 30 speaker, l'incontro con le aziende, più networking, meetup e party serali.

La tipologia di biglietto Corso comprende invece il corso intensivo di 2 giorni, 6 moduli formativi della durata complessiva di 14 ore, un attestato di formazione e l'inserimento del curriculum vitae nel database consegnato agli sponsor.

Per chi non può essere presente a Roma dal 28 al 31 maggio c'è il pacchetto Digital Pack, che include le video registrazioni sia del corso che del summit, più l'inserimento del curriculum vitae nel database consegnato agli sponsor e l'attestato di formazione.

Il Full Event Pack è invece il biglietto che comprende l'esperienza completa della Blockchain Week Rome di quest'anno. Se decidi di partecipare, ricordati di usare il codice HTML10 collegandoti a questa pagina per ottenere un extra sconto del 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.