Blockchain Week Rome 2024: i biglietti sono in offerta ancora per poco

Il mercato delle criptovalute sta attraversando un momento d'oro. Complice la crescita record di Bitcoin, atteso da una scalata ancora più importante nel corso dei mesi successivi all'halving, anche le altre criptomonete stanno riscuotendo un interesse che prima non c'era.

Se sei entrato a far parte di questo settore da poco e vorresti confrontarti con i principali esperti, la quinta edizione dell'evento Blockchain Week Rome in calendario dal 28 al 31 maggio è l'appuntamento ideale. Per partecipare ti basta acquistare i biglietti in anticipo sulla pagina dedicata del sito ufficiale.

I biglietti per l'evento Blockchain Week Rome 2024

Per l'edizione di quest'anno sono disponibili quattro tipologie di biglietti:

Summit : 139 euro invece di 299 euro, include 2 giorni di summit internazionale con più di 30 speaker e 20 tra panel, workshop e conferenze, più l'incontro con le aziende e party serali, meetup e networking (dal 30 al 31 maggio).

: 139 euro invece di 299 euro, include 2 giorni di summit internazionale con più di 30 speaker e 20 tra panel, workshop e conferenze, più l'incontro con le aziende e party serali, meetup e networking (dal 30 al 31 maggio). Corso : 189 euro invece di 349 euro, include 2 giorni di corso intensivo, 6 moduli formativi da 14 ore complessive, l'attestato di formazione e l'inserimento del curriculum vitae nel database consegnato agli sponsor (dal 28 al 29 maggio).

: 189 euro invece di 349 euro, include 2 giorni di corso intensivo, 6 moduli formativi da 14 ore complessive, l'attestato di formazione e l'inserimento del curriculum vitae nel database consegnato agli sponsor (dal 28 al 29 maggio). Digital Pack : 239 euro invece di 399 euro, include l'attestato di formazione, l'inserimento del CV nel database che verrà consegnato agli sponsor della manifestazione, più video registrazioni sia del corso che del summit (dal 28 al 31 maggio).

: 239 euro invece di 399 euro, include l'attestato di formazione, l'inserimento del CV nel database che verrà consegnato agli sponsor della manifestazione, più video registrazioni sia del corso che del summit (dal 28 al 31 maggio). Full Event Pack: 339 euro invece di 499 euro, include tutti gli elementi degli altri tre biglietti (dal 28 al 31 maggio.

Puoi prenotare il tuo posto all'evento Blockchain Week Rome 2024 su questa pagina. La promozione scade alla mezzanotte di oggi.

