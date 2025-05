Blocca per 12 mesi la tua bolletta di Luce e Gas con Engie: energia green e rinnovabile

Basta rincari sulla bolletta: blocca per 12 mesi il prezzo di luce e gas con Engie, il gruppo energetico multinazionale specializzato nella produzione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale. 100% verde, 100% digital: con gli Special Days ha un prezzo fisso e bloccato per 12 mesi.

Zero costi di attivazione, nessun cambio di contatore, nessun intervento fisico in casa e continuità garantita della fornitura: scopri oggi Engie e richiedi la simulazione della tua bolletta in maniera completamente gratuita sul sito web.

Scegli l'offerta che preferisci fra luce, gas o luce e gas insieme

Ecco le specifiche di Enegia PuntoFisso per luce e gas insieme per prezzo monorario:

Costo materia prima energia MONORARIO 0,1298 €/kWh

Commercializzazione al dettaglio: 6 €/mese

Costo materia prima gas naturale: 0,485 €/smc

Commercializzazione al dettaglio: 6 €/mese + 0,00795 €/smc

Mentre queste sono le specifiche per il prezzo a fasce:

Costo materia prima energia F1: 0,1315 €/kWh

Costo materia prima energia F2: 0,1387 €/kWh

Costo materia prima energia F3: 0,1213 €/kWh

Commercializzazione al dettaglio: 6 €/mese

Costo materia prima gas naturale: 0,485 €/smc

Commercializzazione al dettaglio: 6 €/mese + 0,00795 €/smc

Il bello di Engie è l'utilizzo dell'energia elettrica 100% rinnovabili, che proviene da pannelli fotovoltaici e pale eoliche. Il meglio dell'ambiente, anche per quello che concerne la bolletta, che ricevi direttamente via e-mail e che puoi leggere comodamente anche dallo smartphone senza bisogno di stampare e sprecare carta preziosa. Come se non bastasse, le bollette hanno la possibilità di pagarsi automaticamente da sole il giorno della scadenza. Basta scegliere la domiciliazione su conto corrente! Tutti i passaggi dell'attivazione possono avvenire online, sia dal sito sia tramite conversazione su Whatsapp con gli esperti di Engie. Affidati all'azienda mondiale leader del settore dei servizi e dell'energia a basse emissioni di C02.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.