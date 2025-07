Blocca ora il prezzo di luce e gas: l'offerta fissa di Octopus Energy

Chi è alla ricerca di una tariffa stabile, senza sorprese in bolletta, può oggi contare su Octopus Fissa 12M, la promozione pensata da Octopus Energy per i nuovi clienti.

L'offerta permette di bloccare il prezzo dell’energia per 12 mesi, con tariffe competitive sia per luce che per gas, e uno dei costi di commercializzazione più bassi del mercato: solo 7€ al mese. Considera però una cosa: la promo scade oggi, quindi non puoi tergiversare troppo!

Prezzi chiari e zero rincari per un anno intero: scopri Octopus Energy

Con Octopus Fissa 12M, l'energia elettrica ha un prezzo di 0,1298 €/kWh, mentre il gas naturale viene fornito a 0,489 €/Smc. Queste condizioni restano fisse per i primi 12 mesi dall'attivazione. Un ulteriore punto di forza è il canone mensile fisso, che copre i costi di commercializzazione a una cifra contenuta: solo 7€, indipendentemente dal consumo.

In più, Octopus Energy garantisce energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, per chi vuole fare scelte consapevoli anche sul piano ambientale.

L'attivazione è rapida e completamente online, senza interruzioni della fornitura né costi di attivazione. Per passare a Octopus, servono solo i dati dell’intestatario e i codici della fornitura (POD per la luce, PDR per il gas). L'offerta è disponibile ancora per oggi sul sito ufficiale di Octopus Energy.

