Blocca la tua bolletta con Engie e scopri la convenienza delle energie rinnovabili

Ricevere le bollette non è mai piacevole, ma se poi quelle di luce e gas hanno prezzi folli... diventa proprio un incubo. Puoi dire stop a tutto questo con Engie, che blocca il prezzo per 12 mesi senza sorprese e senza rincari. Un anno intero garantito di risparmio.

Engie è un fornitore affidabile e tutto green: 100% energia rinnovabile, 100% digitale. Non dovrai sostenere nessun costo di attivazione, nessun intervento in casa, nessun cambio di contatore. Attivare l’offerta è semplice e veloce, e puoi anche richiedere una simulazione gratuita della tua bolletta direttamente sul sito.

Passa ad Engie in pochi semplici step: scopri perché è una svolta

Scegli la tariffa giusta per te, solo luce, solo gas o entrambi. Ecco i dettagli se scegli luce e gas insieme con il prezzo fisso:

Energia monoraria : 0,1298 €/kWh + 6€/mese di commercializzazione

: 0,1298 €/kWh + 6€/mese di commercializzazione Gas naturale: 0,485 €/smc + 6€/mese di commercializzazione + 0,00795 €/smc

Oppure, se preferisci il prezzo a fasce:

Energia F1 : 0,1315 €/kWh

: 0,1315 €/kWh Energia F2 : 0,1387 €/kWh

: 0,1387 €/kWh Energia F3 : 0,1213 €/kWh

: 0,1213 €/kWh Gas naturale: sempre 0,485 €/smc + i soliti costi di commercializzazione

Il risparmio ottenuto in bolletta può trasformarsi in un bel viaggetto estivo: con le offerte Engie puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e mettere da parte quei soldini che avresti speso in bollette salate. E sai cos’altro rende Engie davvero comodo? L’energia che usi è 100% rinnovabile (pensa a pale eoliche e pannelli solari), la bolletta ti arriva direttamente via e-mail - niente più carta sprecata - e puoi anche attivare la domiciliazione sul conto per pagare tutto in automatico. Tutti i passaggi dell’attivazione sono super facili e online: puoi farlo dal sito o addirittura con una chat su WhatsApp con gli esperti di Engie. Affidati a un leader mondiale e dimentica i pensieri: con Engie la tua bolletta sarà più leggera… e anche il pianeta ti ringrazierà.

