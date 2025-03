Blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi con Octopus Fissa

In queste settimane sono in arrivo le bollette più care dell'anno. Ci riferiamo ovviamente alle bollette di luce e gas, con cui milioni di italiani si riscaldano durante l'inverno (chi con le pompe di calore chi con le caldaie a gas). Purtroppo non ci sono buone notizie, dal momento che il caro bollette sta facendo disastri un po' ovunque.

Come risolvere? Per evitare un inverno fotocopia (o peggiore) il prossimo anno, il consiglio è quello di iniziare a guardarsi intorno per una nuova offerta luce e gas a prezzo fisso. Tra i fornitori energetici più convenienti figura Octopus Energy, che ha fatto delle tariffe competitive e della politica di prezzo trasparente le sue armi migliori, tanto da diventare il primo fornitore del Regno Unito.

Fino al 18 marzo è possibile attivare Octopus Fissa 12 Mesi, l'offerta che blocca il prezzo della materia prima luce e gas per un anno ad una tariffa ultra-competitiva. Inoltre, per tutti coloro che attiveranno la fornitura entro il 18 marzo, ci sarà uno sconto sul costo di commercializzazione pari a 12 euro l'anno sia per la luce che per il gas, per un risparmio complessivo di 24 euro in dodici mesi.

I dettagli dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi

Ecco dunque nel dettaglio le tariffe luce e gas dell'offerta Octopus Fissa del fornitore energetico britannico.

Luce (tariffa monoraria)

materia prima luce: 0,1474 euro/kWh (prezzo bloccato per 12 mesi)

(prezzo bloccato per 12 mesi) costo di commercializzazione: 96 euro l'anno (scontato rispetto ai 108 euro richiesti)

Gas

materia prima gas: 0,534 euro/Smc (prezzo bloccato per 12 mesi)

(prezzo bloccato per 12 mesi) costo di commercializzazione: 96 euro l'anno (scontato rispetto ai 108 euro richiesti)

Gli altri costi indipendenti da Octopus Energy sono le imposte, gli oneri di sistema e regolazione, nonché le spese di trasporto e gestione del contatore.

Infine, l'altro vantaggio di Octopus è di garantire anche dopo la scadenza del primo anno la tariffa più conveniente per tutti coloro che hanno già una fornitura attiva, dando la possibilità di scegliere tra Octopus Fissa e Octopus Flex.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.