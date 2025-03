Blocca il prezzo dell'energia per 12 mesi con Octopus Fissa 12M

Tra le principali preoccupazioni delle famiglie italiane c’è indubbiamente quella legata all’aumento dei costi energetici. La possibilità di poter bloccare il prezzo dell’energia per un intero anno è un’opportunità particolarmente valida per ottenere sicurezza e stabilità, soprattutto economica. Octopus Fissa 12M nasce proprio per rispondere a questa esigenza, garantendo una tariffa fissa per 12 mesi e permettendo di pianificare le spese senza il timore dei possibili rincari. Attiva Octopus Fissa 12M entro il 18 marzo 2025.

I vantaggi del prezzo bloccato per 12 mesi

Il principale punto di forza di Octopus Fissa 12M è la certezza di un prezzo fisso, che consente di evitare le fluttuazioni tipiche del mercato energetico. Questa soluzione offre un duplice vantaggio. Da una parte permette una gestione più oculata del budget familiare e dall’altra consente di concentrarsi su altre priorità, senza doversi preoccupare di eventuali aumenti improvvisi nelle bollette. Senza sottovalutare come i rincari possono portare a bollette così elevate che per molte famiglie risulta complicato pagarle regolarmente.

La trasparenza e la semplicità della proposta di Octopus assicurano che non ci siano costi nascosti: il prezzo bloccato vale per un anno intero, rendendo l’investimento una scelta intelligente e sicura.

Facendo delle simulazioni con il confronto del costo delle bollette luce e gas tra le tariffe variabili e quella a prezzo fisso prevista da Octopus, si scopre chiaramente come si vanno a risparmiare centinaia di euro all’anno. Un’opportunità ideale per molte famiglie per non dover attingere ai propri risparmi e non rinunciare alle vacanze o ad altre spese programmate per i prossimi mesi.

Attiva ora Octopus Fissa 12M (bastano meno di due minuti per farlo) e avrai il prezzo della materia prima bloccato fino a marzo 2026, senza vincoli o penali e la certezza di risparmiare e non subire le ripercussioni dei rincari cui, soprattutto il prossimo inverno, andremo incontro.

