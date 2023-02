Blink Video Doorbell è un dispositivo intelligente per la casa disponibile in sconto su Amazon

Con Ring e Blink, Amazon è presente nel mercato delle videocamere e dei campanelli intelligenti. Entrambi sono compatibili con i telefoni Apple o Android e riservano alcune funzionalità speciali con Alexa e Alexa Show. Il sistema Blink sembra privilegiare l'economicità rispetto a tutto il resto, e questo è l'unico campanello offerto dall'azienda. Acquistalo su Amazon a soli 38,99€ invece di 59,99€.

Al momento, la tecnologia di Blink si basa su un paio di pilastri: in primo luogo, la maggior parte dei dispositivi può essere utilizzata senza abbonamento se si sceglie un "modulo di sincronizzazione 2" che registra su una chiavetta USB. In secondo luogo, il campanello Blink e una delle altre videocamere, la Blink XT, utilizzano batterie agli ioni di litio usa e getta con una lunga durata. Con i suoi lati arrotondati e l'obiettivo racchiuso in un rettangolo nero lucido, il design di Blink Video Doorbell è discreto e indistinguibile da quello di altri dispositivi Blink e da quello di un campanello standard.

Poiché funziona con batterie AA standard anziché ricaricabili, è notevolmente più piccolo dei prodotti concorrenti. Per avviare la procedura di configurazione automatica (le batterie in dotazione saranno presto necessarie!) su iOS o Android, scaricare e installare l'app Blink. Il campanello può essere installato esclusivamente a batterie o con una fonte di alimentazione convenzionale; quest'ultima opzione consente di utilizzare una suoneria già esistente anziché ricaricare le batterie.

Sebbene l'obiettivo grandangolare della telecamera e l'adattabilità alla scarsa illuminazione siano entrambi punti di forza, l'installazione orizzontale potrebbe non essere così vantaggiosa come una configurazione verticale. Tuttavia, il rilevamento del movimento potrebbe far storcere il naso a molti nonostante non è la funzione principale del campanello, ma è una parte importante di ciò che rende speciale il videocitofono. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

