I prodotti a marchio Blink - costola di Amazon - sono tra i più apprezzati dalla community di appassionati di tecnologia. Costano poco e garantiscono una qualità che non spesso non si riscontra in dispositivi di brand più blasonati. Un esempio è il Blink Video Doorbell, che mette al tuo servizio feature come audio bidirezionale, video in alta definizione e integrazione con Alexa. Oggi costa solo 45,59 euro proprio su Amazon (anziché 70€) grazie allo sconto del 35%.

Blink Video Doorbell: rendi smart il campanello di casa risparmiando il 35%

Con Blink Video Doorbell, rispondi alla tua porta in ogni momento, ovunque tu sia dal tuo smartphone, con video in HD a 1080p di giorno e video a infrarossi di notte e audio bidirezionale. La batteria poi è pazzesca, con due anni di durata nonostante una marea di feature come notifiche personalizzate, impostazioni di privacy e tanto altro ancora. Il tutto poi è a prova di intemperie, visto che è stato implementato un sigillo interno che protegge dall'acqua.

Il sistema Video Doorbell è l'ideale per qualsiasi casa: usa il dispositivo in modalità wireless o collegalo ai fili del tuo campanello esistente per far suonare anche il tuo campanello interno. E poi è compatibile con Alexa: video in diretta, audio bidirezionale, ricevi le notifiche di movimento e del campanello nell’app, accendi e spegni il tuo campanello e molto altro ancora.

Configura il tuo dispositivo in pochi minuti con le due batterie al litio AA incluse e poi connettilo al Wi-Fi nell’app. Il nuovo sigillo interno del vano batteria garantisce una resistenza agli agenti atmosferici, con un grado di protezione IP54.

La confezione include un dispositivo Blink Video Doorbell e un kit di montaggio (incluse viti e tasselli). Sync Module 2 non è incluso, ma è disponibile in tutti i sistemi di cui sopra (consigliato per un uso ottimale in modalità wireless).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.