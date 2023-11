Blink Video Doorbell: il campanello smart con Alexa a MENO di 40€

Non perdere assolutamente questa promozione che ora ti permette di acquistare un campanello intelligente a pochissimo. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Blink Video Doorbell a soli 39,99 euro, invece che 69,99 euro.

Ebbene sì, se sei rapido fai un bel colpaccio. Con lo sconto del 43% risparmi ben 30 euro sul totale. Questo prezzo si avvicina moltissimo al minimo storico e inoltre puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 8 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Da non perdere.

Blink Video Doorbell: rispondi con lo smartphone

Ecco le caratteristiche che rendono questo campanello smart una delle migliori offerte del giorno:

Semplicissimo: intanto l'installazione è semplicissima e non è necessario essere degli esperti. Lo puoi collegare velocemente alla tua rete WiFi e sei subito pronto a usarlo con l'app sul tuo smartphone.

Design: è resistente all'acqua con certificazione IP54 e quindi lo puoi tranquillamente mettere all'esterno, dove non c'è copertura, senza preoccupazioni che si rovini.

Smart: quando suonano il campanello riceverai una notifica sul tuo dispositivo associato e potrai parlare con chi è alla porta direttamente da lì, anche da remoto. Inoltre lo puoi collegare al tuo dispositivo Echo e usare i comandi vocali di Alexa.

Assolutamente un'occasione unica. Dato che finirà presto sii rapido. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Blink Video Doorbell a soli 39,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.