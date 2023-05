Oggi più che mai, la sicurezza è importante. Per avere sempre tutto sotto controllo direttamente dal tuo iPhone (o uno smartphone Android compatibile), puoi installare la videocamera Blink Outdoor, resistente alle intemperie e in grado di rilevare anche il minimo movimento. Il prezzo di listino è 100€, ma oggi - grazie allo sconto Amazon del 40% - concludi l'affare a soli 59,99€. E puoi pagare anche a rate: 5 da 12€ al mese.

Blink Outdoor: best buy con lo sconto Amazon del 40%

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in HD senza fili, alimentata a batteria, che ti permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Grazie alla lunga durata della batteria, funziona fino a due anni con due batterie AA al litio (incluse nella confezione di vendita).

La videocamera Blink Outdoor è concepita per resistere agli agenti atmosferici e aiutarti a proteggere la tua casa all’interno o all’esterno, con il sole o con la pioggia. Ricevi notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento e, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno.

Vedi, ascolta e parla con i visitatori in tempo reale con la funzionalità Live View e l'audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor (la funzione Live View non è costantemente attiva). Progettata per essere configurata autonomamente in pochi minuti. Non sono necessari cablaggi o un’installazione da parte di professionisti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.