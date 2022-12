Blink Outdoor + Video Doorbell e modulo Sync: Natale in sicurezza a prezzo WOW

Se vuoi proteggere al meglio la tua casa e mantenere tutto sotto controllo soprattutto in questi giorni di Festa, oggi su Amazon hai l'occasione imperdibile di assicurarti un'ottima videocamera di sicurezza in HD senza fili e il primo videocitofono Amazon Blink, in un bundle che include anche un Sync Module 2. Il tutto al vantaggioso prezzo di 55€ con un risparmio netto di 128€.

Blink Outdoor con pannello solare a metà prezzo

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza intelligente wireless con visione diurna HD e notturna a infrarossi, audio bidirezionale e rilevazione di movimento che ti permette di vedere, sentire e parlare ai visitatori dall'app Blink Home Monitor. Le videocamere Blink supportano pienamente Alexa, perciò puoi usare la voce per monitorare la casa tramite i dispositivi compatibili.

Blink Video Doorbell, che è disponibile da solo su Amazon.it al prezzo di 41 euro, ti permette di vedere sempre chi c’è alla porta d’ingresso della propria casa in ogni momento, grazie a funzioni come audio bidirezionale, video HD giorno e notte, notifiche del campanello e di movimento nell’app, integrazione Alexa, e batteria di lunga durata e può essere installato con o senza cavi.

La sicurezza personale e della propria famiglia oggi è più che mai importantissima. La tecnologia in tal senso offre molte soluzioni, ma è difficile trovarne di non troppo costose ma comunque efficaci. Combo come queste rappresentano in questo momento un'ottima soluzione, un buon compromesso tra qualità, sicurezza e prezzo. Hanno tante funzioni utili e facili da utilizzare anche per i meno esperti.

