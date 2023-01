Blink Outdoor con Floodlight è l'offerta che tutti aspettavano su Amazon

Blink Floodlight è disponibile nelle colorazioni bianco o nero e dispone di due pannelli LEDche producono 700 lumen a 5.000 kelvin. Rispetto ad altri prodotti, come la Wyze Cam Floodlight (2.600 lumen) o la Arlo Pro 3 Floodlight Camera, ha una luminosità abissale (3.000 lumen). Acquistalo su Amazon a soli 89,99€ invece di 139,98€.

La certificazione di impermeabilità IP65 è la stessa della telecamera Blink Outdoor. A seconda dell'uso, le quattro batterie D-cell in dotazione possono alimentarla per un massimo di due anni. Tra i due pannelli a LED si trova un braccio di montaggio, mentre un cavo dati collega l'apparecchio alla telecamera attraverso la connessione micro USB di quest'ultima. Le batterie sono incluse nella confezione del Floodlight Mount insieme a una piastra di montaggio, viti di montaggio e un manuale di istruzioni.

I comandi vocali e le routine di Alexa sono compatibili con il Floodlight Mount, mentre non lo sono quelli di Google Assistant e Apple HomeKit. L'applicazione mobile Blink (per Android e iOS) controlla questa lampada e tutti gli altri prodotti Blink. Ha meno impostazioni rispetto alla telecamera Blink Outdoor. Non c'è molto da vedere, ma la possibilità di attivare/disattivare il sistema da remoto è un vantaggio. È possibile attivare il rilevamento del movimento, regolare la luminosità e attivare la modalità Luce diurna utilizzando il menu ad hamburger in alto a destra.

Se abbinato a una telecamera Blink Outdoor e al modulo Sync, l'installazione del supporto per proiettori è un gioco da ragazzi. Dopo aver installato la telecamera e il modulo, si può procedere all'installazione del proiettore. Pochi secondi dopo aver fissato la telecamera al braccio di montaggio, il componente aggiuntivo appare nel software. Si possono inoltre impostare delle routine con Alexa per accendere e spegnere i LED, ad esempio, ogni volta che la telecamera rileva un movimento. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.