Se la sicurezza è importante, è altrettanto importante affidarsi a brand affidabili. La videocamera di sorveglianza Blink Mini, ad esempio, è un fiore all'occhiello di Amazon (Blink è una costola del gigante di Seattle) ed è tra i dispositivi di sicurezza più acquistati in assoluto.

Oggi la videocamera intelligente, con audio bidirezionale e compatibile con Alexa è in offerta proprio su Amazon: lo sconto del 25% porta il prezzo finale a soli 26€, spedizione inclusa.

Blink Mini è la videocamera di sicurezza smart che costa poco

La particolarità di questa webcam è che non richiede un abbonamento. Puoi sfruttare infatti la feature di archiviazione in locale grazie al Sync Module 2 che puoi acquistare a parte. In ogni caso, funzionalità come Visuale in diretta e gli avvisi sul rilevamento movimenti sono disponibili automaticamente con Blink Indoor, Outdoor e Mini senza costi aggiuntivi.

Videocamera di sicurezza con alimentazione via cavo per interni con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale, per controllare la tua casa giorno e notte.

Ricevi gli avvisi importanti sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento o personalizza le zone di rilevazione in modo da poter vedere ciò che ti interessa di più.

Guarda, ascolta e parla con persone e animali domestici in casa tua dallo smartphone con la funzione Live View e l’audio bidirezionale di Blink Mini (La funzione Live View non è costantemente attiva).

Si installa in pochi minuti: collega la videocamera all’alimentazione, connettila al Wi-Fi e aggiungila all’app Blink Home Monitor.

I filmati possono essere salvati e condivisi sia nel cloud, utilizzando una prova gratuita del piano di abbonamento Blink inclusa con il tuo acquisto, sia localmente con il Sync Module 2 e l'unità USB (ognuno in vendita separatamente). Prova valida fino a luglio 2022. La scadenza della prova gratuita viene notificata con almeno 30 giorni di anticipo e con le istruzioni su come effettuare l'abbonamento.

Per una maggiore facilità d’uso, associa Blink Mini a un dispositivo con integrazione Alexa compatibile per attivare la Live View, vedere i video registrati e attivare e disattivare il sistema usando solo la tua voce.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.