Blender 3.5: incluse le nuove Sculpting Feature ed il Light Sampling

I coder della Blender Foundation hanno reso noto alla propria community di professionisti ed appassionati il rilascio della nuova stable release del noto programma open source multipiattaforma di modellazione e rendering 2D/3D. Blender 3.5 dispone di una serie di innovazioni interessanti che consentono di migliorare la già ottima UX (User Experience) del software. Ad esempio una delle novità di maggiore rilievo riguarda l'inclusione di diverse nuove Sculpting Feature come il VDM (Vector Displacement Map) brush per il Draw brush o la nuova Extrude Mode presente all'interno dei Trim tool. Sempre in tale build è reperibile il supporto al light sampling per i Cycles in modo tale da rendere migliore la gestione di determinate scene con diverse luci.

Proprio per assicurare un corretto supporto al light sampling è stato anche integrato l'OSL (Open Shading Language) in OptiX. Su Blender 3.5 troviamo l'UV Copy, che consente di selezionare le connected faces per il low poly modeling ed i game assets cosi da poter copiare gli UV in un clipboard separato, e l'UV Paste, che invece permette gli selezionare le varie faces che adottano la medesima topologia ed incollare delle UV sopra di esse.

Sempre per quanto riguarda la gestione delle luci in Blender 3.5 è ora garantito il supporto per i non-uniform object scales per gli spot light. È stato inoltre migliorata la funzione di adaptive sampling per le overexposed scene in modo tale da ridurre il tempo di render. Restando su tale versante sono state implementate delle patch per velocizzare le GPU (Graphics Pressing Unit) rendering performance sui dispositivi Apple di ultima generazione.

Il Graph Editor ha invece ricevuto un nuovo "Ease" operator dedicato alla funzione di aligning keys sulle exponential curve. Invece il tool di 3D Viewport è stato aggiornato con una nuova Viewport Compositor shading option. L'installer di Blender 3.5 è disponibile per Windows, Linux e MacOS direttamente dal sito ufficiale del progetto.