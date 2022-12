Blender 3.4: arrivato il supporto al diplay server Wayland

Il team di developer della Blender Foundation ha avviato la distribuzione della nuova stable release del famoso software open source multipiattaforma di modellazione e rendering 2D/3D. Blender 3.4 arriva dopo due mesi dalla build precedente ed implementa diverse innovazioni di rilievo che contribuiscono a migliorare il workflow dell'utente e di riflesso la UX (User Experience) dell'applicativo. Una delle novità riguarda Linux, infatti è stato implementato il supporto a Wayland, ovvero il display server di riferimento nel panorama delle distribuzioni.

Wayland è disponibile da diverso tempo ma esistono ancora numerosi programmi che non hanno aggiunto o non hanno in programma di inserire a breve il supporto a tale display server. Questo dipende da diversi fattori, in genere a soffrire di tali ritardi sono i progetti molto complessi, come Blender, oppure quelli gestiti da pochi mantainer che dunque devono dividere il proprio tempo tra la manutenzione del programma ed il porting a Wayland. Fortunatamente però la situazione sta progressivamente migliorando e presto o tardi il vecchio display server Xorg sarà finalmente pensionato.

Nel dettaglio il team della Blender Foundation è al lavoro sulla transizione a Wayland dal 2020, quando i developer introdussero la possibilità di eseguire la build del programma con tale feature. Quindi dopo due anni di intensi lavori il codice per Wayland è finalmente stato ritenuto stabile ed è entrato a pieno titolo nel ramo stabile.

Blender 3.4 utilizza di default Wayland di base se esso viene rilevato all'interno della distribuzione. Tuttavia, come dichiarato dagli stessi coder, gli utenti con le GPU (Graphical Processing Unit) Nvidia potrebbero avere ancora qualche problema a causa di alcune specificità dei driver che comportano l'insorgere di alcuni glitch e del flickering in alcune aeree della UI (User Interface). Proprio per evitare tali problematiche i developer del progetto suggeriscono alle persone che utilizzano tali schede video di utilizzare ancora il programma tramite Xorg.

Blender 3.4 gode inoltre del supporto per l'encoding video con FFmpeg AV1, mentre gli utenti Linux potranno finalmente beneficiare del GPU rendering tramite EEVEE / WorkBench oltre all'headless rendering.