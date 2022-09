Blender 3.3 LTS: arrivato il supporto per Intel Arc

Il team di sviluppatori della Blender Foundation ha rilasciato la nuova versione stabile del noto software open source multipiattaforma di modellazione e rendering 2D/3D. Tale release arriva dopo tre mesi da quella precedente ed è etichettata come LTS (Long Term Support), dunque verrà supportata per diversi anni in più rispetto ad una normale build del programma. Blender 3.3 LTS introduce diverse novità interessanti che contribuiscono a migliorare l'esperienza utente dell'applicativo. Ad esempio una delle innovazioni di maggiore rilievo presente in tale edizione è il supporto per le nuove GPU (Graphics Prosessing Unit) Intel Arc, ovvero la nuova serie di schede video da poco in commercio prodotte dall'azienda statunitense.

Restando sempre sul versante GPU è arrivato anche il supporto per le operazioni di GPU Rendering con le schede video AMD Vega per le distribuzioni Linux. Nel dettaglio i modelli supportati sono: Radeon VII, Radeon RX Vega Series e Radeon Pro WX 910. Su Blender 3.3 LTS è possibile reperire il nuovo Filmic sRGB colorspace per le immagini. Inoltre è stato implementata una rinnovata funzione di hair workflow tramite l'inserimento di nuovi curves object.

Blender 3.3 LTS beneficia anche di varie migliorie alla GUI (Graphical User Interface), adesso le scrollbar sono sempre visibili ed è stato reso più chiaro e semplice il layout dei setting del File Browser. Sempre in Blender 3.3 LTS sono arrivati i nuovi Image from Plane Marker, si tratta di alcuni operator che vanno a generare o ad aggiornare gli image data-block dai pixel visualizzati dal plane marker. I coder hanno anche implementato i motion tracking data pre-fill per i compositor node ed aggiunto la mask blending factor per i combined overlay.

La Timeline ed il Dopesheet editor sono stati aggiornati in modo tale da visualizzare il Grease Pencil keyframes. Blender 3.3 LTS è disponibile per il download, tramite il sito ufficiale, per Windows, Linux e macOS.