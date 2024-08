Blank: la soluzione perfetta per professionisti, artigiani e commercianti

Commercianti, artigiani e liberi professionisti sanno bene quanto sia fondamentale un supporto affidabile per la gestione amministrativa e finanziaria delle loro attività. Blank è la risposta giusta a questa esigenza e nasce dall'esperienza del Gruppo Crédit Agricole, uno dei più grandi istituti di credito presenti sul mercato. Riassumendo in poche arole, Blank è un conto aziendale 100% online pensato per partite IVA e microimprese che include funzionalità di gestione amministrativa e assicurazioni. Vediamo quindi quali sono i principali servizi offerti e i costi.

Perché scegliere Blank è una mossa vincente per artigiani, commercianti e liberi professionisti

Diciamo innanzitutto che il conto aziendale Black di Crédit Agricole si apre comodamente dall'app e ha costi a partire da 9 euro al mese + IVA. Nel pacchetto di servizi sono incluse una carta di debito Visa

Business e una serie di assicurazioni associate alla carta di debito.

Le proposte di abbonamento sono a rinnovo mensile senza vincoli e si chiamano Offerta Essenziale, Offerta Comfort e Offerta Completa. Oltre alla già citata carta Visa Business, Blank comprende:

Bonifici SEPA (30 per Offerta Essenziale, 60 per Offerta Comfort e illimitati per Offerta Completa);

Strumenti di supporto contabile (export contabile, scansione di ricevute e note spese, creazione di preventivi e proforma);

Assicurazioni viaggio, malattia, incidenti e uso fraudolento della carta;

Assicurazione mantenimento del reddito, assistenza stradale in Europa, assistenza medica e alla persona per Offerta Comfort e Offerta Completa. Non previste invece per Offerta Essenziale;

Servizi di assistenza clienti disponibile 7 giorni su 7 via email, telefono e Whatsapp.

Aprire il conto business 100% online Blank è molto semplice e richiede pochi minuti. Basta infatti tenere a portata di mano un indirizzo email valido e un documento d'identità, oltre a fornire qualche informazione sulla propria attività lavorativa.

Blank è inoltre molto conveniente, soprattutto approfittando della promozione valida fino 6 settembre 2024. Chi deciderà di attivare il conto entro quella data riceverà ben 4 mesi gratis (1 + 3 mesi) senza vincoli e con la possibilità di disdire liberamente in qualsiasi momento. Ricordiamo che l'iniziativa è soggetta a termini e condizioni consultabili sul sito ufficiale di Blank.

