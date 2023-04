Blackview Tab 7 Pro: tablet da 10", Android 12, LTE/WiFi a 129€

Blackview Tab 7 Pro è ora in offerta su Amazon a circa 129 euro, un ottimo prezzo per un tablet da 10" con Android 12 e 2 slot per Sim.

