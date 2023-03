Così per quello degli smartphone, anche il mercato dei tablet offre uno sconfinato numero di prodotti e soluzioni. In mente vengono subito gli iPad di Apple, ad esempio, oppure i Samsung Galaxy Tab. In realtà, c'è tanto altro da esplorare, e anche di più conveniente per le tasche. Il Blackview Tab 7 Pro da 10,1 pollici FHD+ - per dire - oggi costa solo 139,99€ e porta con sé 10GB di RAM, un processore octa-core, una batteria da 6580mAh e così via.

Per concludere l'affare - perché di questo si tratta - a soli 139,99€, non devi fare altro che applicare manualmente il Coupon (valido per uno sconto immediato di 20€) e aggiungere il Blackview Tab 7 Pro al carrello.

Blackview Tab 7 Pro è il tablet Android che non sapevi di volere

Il Blackview Tab 7 Pro è un dispositivo dove si incontrano un design moderno (scontato di questi tempi, ma nemmeno troppo...), una scheda tecnica davvero interessante e un prezzo che definire invitante è anche poco. E ora ti spiego subito il perché.

Il tablet vanta un display IPS FHD+ (1920 x 1200 pixel), circondato da una cornice spessa il giusto soprattutto simmetrica su ogni lato. Sul retro, invece, la scocca è grigia e senza fronzoli. Insomma, un aspetto pulito e più vicino di quanto si possa pensare a quello di alcuni top di gamma in commercio.

Ma sbalorditiva è soprattutto la scheda tecnica. Quello di Blackview è infatti un tablet con 6GB di RAM di base espandibili fino a 10GB, 128GB di archiviazione (anche questi espandibili, ma con scheda TF e fino a 1TB), supporto al Wi-Fi 2.4/5GHz, doppio altoparlante, sistema di sblocco basato sul riconoscimento facciale, batteria da 6580mAh, processore octa-core, e chi più ne ha, più ne metta.

Anche il comparto multimediale non scherza: sul retro troviamo infatti una doppia fotocamera da 8MP e 12MP, perfette per scattare foto e registrare video di qualità. Una fotocamera, come è normale che sia, la trovi anche sul frontale, necessaria per utilizzare il Blackview Tab 7 Pro per videocall di lavoro e videochiamate con amici e parenti.

E tutto questo a soli 139,99€?! Ma di che parliamo, dai. Ricorda solo di applicare manualmente il coupon valido per uno sconto immediato di 20€. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.