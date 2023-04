Blackview Tab 12 Pro: spesa MINIMA per un tablet SUPER

Se hai un budget limitato e vuoi un tablet che garantisca buone prestazioni, allora dai un'occhiata a questa super offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Blackview Tab 12 Pro a soli 159,99 euro, invece che 189,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già questo tablet ha un ottimo rapporto qualità prezzo, ma con questo ulteriore sconto che ti permette di risparmiare 30 euro, è da prendere al volo. È dotato di un grande schermo, di un ottimo processore, e di una batteria in grado di durare molto a lungo.

Blackview Tab 12 Pro al prezzo più basso del web

È ovvio che anche quando si spende poco si vuole comunque un buon prodotto. Blackview Tab 12 Pro è sicuramente il giusto compromesso tra prezzo e qualità. Si presenta con un bellissimo display da 10,1 pollici FHD+ e uno spessore di appena 7,4 mm. Ha una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 5 MP.

Monta un potente processore Octa-core con a supporto ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con una microSD fino a 1 TB. È dotato di un doppio slot per due schede Sim e quindi potrai navigare su Internet sia in 4G che con la connessione WiFi. E poi ha una super batteria da 6580 mAh che garantisce una durata enorme.

Insomma, se non vuoi spendere troppi soldi e hai bisogno di un ottimo tablet, sicuramente questo è la scelta migliore che puoi fare. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Blackview Tab 12 Pro a soli 159,99 euro, invece che 189,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

