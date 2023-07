Blackview AirBuds 4 in TRIPLO SCONTO: le follie di Amazon

Offerta bomba di Amazon al limite della follia che ti permette di acquistare delle cuffiette Bluetooth spettacolari a un prezzo da non credere. Fai veloce perché ovviamente la promozione durerà pochissimo. Quindi vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Blackview AirBuds 4 a soli 11,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice T6MIFCAM al momento del pagamento.

In questo modo puoi avvalerti di un ribasso del 25%, più uno sconto del 50% con il coupon, e un ulteriore sconto del 10% al checkout. Il prezzo finale è praticamente ridicolo e risparmi 28 euro sul totale. Un'occasione da non perdere per nessun motivo.

Blackview AirBuds 4: prezzo assurdo da prendere al volo

È inutile girarci intorno, in questo momento è il prezzo che fa luccicare gli occhi. Tuttavia questi auricolari wireless non deludono affatto. Hanno un design ergonomico in-ear che garantisce il massimo del comfort e un ottimo isolamento acustico per chiamate e contenuti audio eccellenti e senza disturbi.

La tecnologia Bluetooth 5.3 ti permette di associare velocemente le cuffiette al tuo dispositivo appena le tiri fuori dalla custodia. Mantengono una connessione stabile e con bassissima latenza. Hanno dei comandi touch, una batteria enorme che dura fino a 8 ore con una sola ricarica e per 36 ore con la custodia. E poi sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX7.

Insomma oggi ti porti a casa degli auricolari wireless bellissimi a una cifra bassissima. Però devi essere veloce. Per cui fiondati su Amazon e acquista ai tuoi Blackview AirBuds 4 a soli 11,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice T6MIFCAM al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

