Blackout storico in Spagna, Portogallo e Francia: attacco hacker rivendicato da gruppi filorussi

Un evento di portata storica ha messo in ginocchio l'Europa sud-occidentale, lasciando al buio milioni di cittadini in Spagna, Portogallo e alcune regioni della Francia. Questo massiccio blackout, che ha interessato la rete elettrica europea, è avvenuto a causa di un'interruzione nelle linee ad alta tensione tra Perpignano e Narbona. Red Eléctrica ha registrato in Spagna una caduta della domanda superiore ai 10 gigawatt, sottolineando l'impatto devastante di questa crisi energetica.

Il blocco della corrente ha colpito duramente anche le infrastrutture essenziali, causando un effetto domino che ha coinvolto trasporti, ospedali e industria. I trasporti pubblici si sono fermati improvvisamente, costringendo all'evacuazione di stazioni metropolitane e ferroviarie.

Gli ospedali, dal canto loro, hanno dovuto fare affidamento sui generatori di emergenza, posticipando interventi non urgenti. Le comunicazioni hanno subito pesanti disservizi, compromettendo le operazioni di emergenza. Inoltre, grandi aziende come Seat, Ford e Iveco hanno sospeso la produzione, aggravando le perdite economiche.

Attacco rivendicato da due gruppi hacker filorussi

Le autorità stanno indagando sulle cause del disastro, con due ipotesi principali: un guasto tecnico, forse legato a un incendio in Francia, e un possibile attacco informatico filorusso. In particolare, due gruppi hacker, il Dark Storm Team e il Noname057, hanno rivendicato l'azione, sostenendo di aver deliberatamente colpito i paesi NATO. Tuttavia, esperti di cybersecurity invitano alla cautela, poiché tali gruppi sono noti per dichiarazioni propagandistiche infondate.

Le indagini proseguono a ritmo serrato. Il viceministro portoghese Manuel Castro Almeida ha dichiarato che nessuna pista verrà esclusa, mentre l'agenzia spagnola Incibe ha avviato un'analisi approfondita degli aspetti informatici legati all'incidente. Questa crisi mette in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture critiche europee e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza, sia fisiche che digitali.

Il blackout ha acceso un faro sulla fragilità della rete elettrica europea, sollevando interrogativi sulla resilienza del sistema e sulla preparazione a fronteggiare attacchi o guasti di questa portata. Mentre si lavora per ripristinare la normalità, è evidente che occorrono interventi strutturali per garantire una maggiore sicurezza energetica nel continente.